Linkin Park recordará a Chester Bennington

Notimex La banda estadunidense de rock alternativo Linkin Park organiza una presentación para sus seguidores en conmemoración de su fallecido compañero Chester Bennington. “Solo queríamos decir gracias a todos nuestros fans alrededor del mundo por la tremenda demostración de amor, la cual fortaleció nuestro espíritu en este tiempo increíblemente difícil”, indicó la agrupación en su cuenta en Twitter.

Linkin Park no ha tenido ninguna presentación desde que Bennington murió el 20 de julio, destacó el medio especializado The Hollywood Reporter. Por ello los cinco integrantes del grupo decidieron rendir un homenaje a su ex vocalista. “Estamos trabajando en un evento público especial en Los Ángeles en honor de la memoria de Chester y compartiremos detalles con ustedes pronto. Paz y amor”, finalizó el mensaje firmado por Phoenix y Linkin Park.

