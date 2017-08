Arap Bethke sale de su zona de confort

Notimex Con el objetivo de seguir creciendo como actor, Arap Bethke saldrá de su zona de confort y regresará al teatro con la puesta en escena “Closer”, de Patrick Marber.

Se trata de una adaptación de María Renée Prudencio que dirige Francisco Franco y protagonizará Bethke junto a Fernanda Borches, Natasha Dupeyron y Pablo Cruz. El montaje se estrenará el 25 de agosto en el Teatro Royal Pedregal.

“Estoy emocionado de regresar a las tablas con un texto con niveles de intensidad brutales. Es un gran reto que, aunque a veces difícil, he disfrutado mucho. Regresar al teatro me saca de mi zona de confort y me da la posibilidad de seguir creciendo como actor. Espero que la disfruten tanto como nosotros”, externó.

