Alienta Marcos proyectos de líderes juveniles

Noticias El alcalde Marcos Aguilar se reunió con jóvenes líderes que encabezan diferentes proyectos sociales, culturales, ambientales y deportivos, donde tuvieron la oportunidad de exponerlos y pedir apoyo para sacarlos adelante. El edil invitó a los jóvenes a trabajar todos los días por sus sueños y luchar por llegar a sus metas. Les recordó que no importa la cuna en la que han nacido, ya que cuando alguien se pone un objetivo con metas claras es más fácil alcanzarlo.

Marcos Aguilar agradeció a los presentes el que estén trabajando por Querétaro, y les reiteró que las puertas del municipio de Querétaro siempre estarán abiertas para quien quiera seguir construyendo y aportando para hacer de Querétaro una ciudad de todos.

Destacó el proyecto de Carlos quien viene de la comunidad de La Solana en Santa Rosa Jáuregui, cuya asociación trabaja por mejorar los espacios de la comunidad, entre los resultados resalta la rehabilitación de la cancha de fútbol y la reforestación con 200 árboles; el apoyo, dijo, sigue necesitándose por lo que solicitó una reunión para presentar un proyecto de un salón de usos múltiples en la comunidad, cuestión a la que el alcalde capitalino accedió, pues le aseguró que él es un “motor de desarrollo” para su comunidad.

También tuvo la oportunidad de participar Jesús Ismael Rosas Bautista, representante del proyecto Emprendigente, quien recordó que el camino para lograr algo es largo, describió cuantas puertas tuvo que tocar junto con los miembros de equipo para lograr hacer el Foro Emprendigente 2017, organización que posiciona el emprendimiento como un estilo de vida, con el objetivo de hacer posible tu idea de negocio apoyándote mediante diversas plataformas; Marcos Aguilar se comprometió para que a través del Instituto Municipal de la Juventud se siga apoyando este proyecto y se realiza la segunda edición de dicho foro.

Darla América Anguiano, ganadora del Premio Municipal de la Juventud en la categoría de Compromiso Social y Medio Ambiente, también presentó su proyecto “Migrando con derecho”, que tiene como objetivo ayudar a los migrantes con una línea de atención en el bufete jurídico gratuito de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Finalmente Gabriela Sánchez De Santa María Magdalena pidió apoyo para el proyecto que representa; su proyecto lo describió como diferente, como “un deporte no reconocido”, el “Quidditch”, que no ha tenido lugar en los apoyos, pues al no ser reconocido tienen que “buscar” lugares para practicarlos; Marcos Aguilar recordó a los jóvenes que hoy en el municipio de Querétaro se trabaja por el deporte.

Comentarios

comments