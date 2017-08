Aclara Usebeq la situación de los 88 maestros cesados

POR ARACELY TOVAR Noticias La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), aclaró que la decisión de cesar a 88 maestros deriva de un incumplimiento que está marcado en la Ley de Servicio Docente, es decir, están justificados y realizados con estricto respeto al estado de Derecho.

La dependencia aclara que no son despidos injustificados, son maestros que fueron convocados a la evaluación en el mes de noviembre de 2016 y no asistieron, se les convocó nuevamente para una reprogramación en el mes de julio de este año y no subieron evidencias, y tampoco asistieron; habiéndose agotado las sesiones posibles para ayudarles se procedió a una terminación de nombramiento sin causal para el patrón, siendo notificados los involucrados desde la semana pasada.

En este sentido, se señala que la Ley General del Servicio Profesional Docente fue aprobada por el Congreso de la Unión en Septiembre del 2013, misma que es de observancia nacional, se establece a los sujetos de esta ley la obligación de participar en los procesos de evaluación de Ingreso, Promoción, Reconocimiento, Desempeño y para el caso de quienes han ingresado a partir de la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente de Permanencia en el servicio.

Desde el inicio de la presente administración se han realizado en el Estado de Querétaro, ocho convocatorias para participar en los distintos procesos de evaluación antes señalados, en los cuales han participado y agotado todas las etapas del proceso 6 mil 794 Docentes, Técnicos Docentes y personal con funciones de Dirección y Supervisión en Educación Básica, con ello ha quedado de manifiesto el compromiso del magisterio queretano con este proceso.

Por esta razón, la Autoridad Educativa Local ha entregado órdenes de trabajo para cubrir dichos espacios, a un grupo de maestros con amplia experiencia en la docencia, mismos que permanecerán en los Centros de Trabajo a los que fueron asignados por todo el ciclo escolar 2017- 2018.

Respecto a la manifestación de algunos padres de familia a las afueras del preescolar José Ma.

Iglesias ubicado en la calle principal de la comunidad San Vicente del Alto en Colón, motivo por el cual los más de 70 niños que ahí estudian no han podido iniciar clases desde el día de ayer, la Dirección de Educación Preescolar de la USEBEQ precisa que el pasado lunes 21 de agosto se recibió una denuncia verbal de los padres de familia solicitando el cambio de dos maestras: Marisela Nieto Granados y Miriam Callejas Romero, por presuntos abusos de autoridad, por lo que se les solicitó se hiciera de manera formal para que se procediera a actuar conforme a la ley.

Mientras eso ocurre ya se abrió una carpeta de investigación, en principio garantizando la seguridad y educación de los pequeños.

