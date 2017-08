La Unión de Minusválidos opción para una vida digna

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Entre el 40 y 50 por ciento de quienes se acercan a la Unión de Minusválidos de Querétaro logran concretar una vida digna, aseguró Graciela Peralta Manzanares, presidenta de dicha Institución de Asistencia Privada. La activista explicó que actualmente ofertan más de 20 cursos y talleres enfocados en diversas áreas que tiene por objetivo mejorar el nivel educativo y capacitar en diversas áreas a los débiles visuales del estado.

Estas capacitaciones van enfocadas a poder profesionalizarlos en algún oficio o incluso darles herramientas culturales para desarrollarse en su vida diaria, aunque no todos tienen la actitud necesaria para mejorar su vida.

“Muchas se van y terminan. Hay quienes son masajistas, quienes son músicos y hay quienes también no quieren superarse, pero un 40, 50 por ciento que han logrado tener un patrimonio, una capacitación, un desarrollo total”, aseveró. Detalló que actualmente atienden a más de 120 personas, pero esperan esta cifra crezca con el inicio del ciclo escolar, pues es cuando tradicionalmente más gente se acerca a ellos; por lo que invitó a los interesados a acudir ante ellos, pues los casos de éxito son constantes.

“Tenemos personas empleadas en la CEA, personas en la USEBEQ como asesores musicales, tenemos en las fábricas; o sea, que si sale la mayoría, pero nos faltan más campos de trabajo”, indicó. En este contexto reiteró que la infraestructura de la ciudad no es adecuada para ellos, pues no no ven los postes que están a cierta altura y lo mismo ocurre con los toldos y los contenedores de basura, los cuales los obstruyen su paso.

“Con la arquitectura de la ciudad tenemos muchas complicaciones en el primer cuadro de la ciudad, para empezar las rampas de los carros en los domicilios no tienen señalamientos, cuando ya te das cuenta estás en el arroyo”, precisó. Explicó que han registrado accidentes graves, los cuales incluso los han dejado sin trabajo o con mayores secuelas que agravan su discapacidad.

“Hay un compañero que es trovador, trabaja cantando en los bares, restaurantes. Él, cuando estuvieron arreglando unas banquetas, no había señalamientos, ni anuncios y él salía caminando con su guitarra, se cayó y duró tres meses sin poder trabajar el muchacho, esa es una cosa muy grave”, ejemplificó.

Estos accidentes, dijo, pasan porque hay registros abiertos u obras en donde no colocan ningún señalamiento, por eso es importante poner una nomenclatura en braile amplio para detectar fácilmente lo que pasa en su entorno.

