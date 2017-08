Tips para el regreso a clases (Parte II)

Por fin hoy empiezan las clases, como decíamos la semana pasada para muchos tal vez sea su primer día de clases, sea como sea, hoy es el comienzo de un nuevo ciclo escolar, lo que abre un universo de posibilidades para tus hijos, desde crecer, madurar, mejorar, etc.

Este año puede ser el más maravilloso de su vida escolar y puede ser el que haga la diferencia de la clase de estudiante que será en el futuro, por eso necesita de tu guía y de tu apoyo.

No importa si hoy es su primer día de clases o si hoy entra a la secundaría o la primaría, o si hoy tiene una escuela nueva, cualquiera que sea el caso de tu hijo, por favor, tienes que estar cerca de él o de ella y establecer los acuerdos y determinar los compromisos que tienen cada uno, es importante resaltar lo maravilloso que es ir a la escuela y como sería su vida si no tuviera esta gran oportunidad de estudiar y de asistir a la misma.

Aquí no solo aprende y se prepara para su vida futura, aquí realmente está su vida privada, aquí es donde están sus amigos, los de su edad, con los que comparte no solo el salón de clases, comparte juegos, comparte intereses, convive con otras personas que tienen la misma perspectiva de la vida que él o ella tienen, que están pasando por la misma etapa con lo que todos “vibran” en la misma frecuencia, aquí es donde se empiezan a forjar amistades que en algunos casos son para toda la vida y en otros solo te dan la oportunidad de conocer de convivir y de saber quién es quién en la vida futura.

Cualquiera que sea el caso de tus hijos, es muy importante que sepa que estás con ellos, y es bien importante también que sepa lo que se vale y lo que no se vale, lo que es aceptable y lo que no es aceptable.

Por ejemplo he odio a niños que dicen que no quieren ir a la escuela y sus padres les dicen que entonces los van a poner a vender chicles en una esquina, con lo que los niños de ahora saben que eso no es cierto.

Es muy importante que a tus niños les quede bien claro que ir o no ir a la escuela no es opción, que todos tienen un trabajo que hacer, que el de los niños es ir a la escuela y que te gustaría que fuera contento( a) pero que respetas su decisión.

Cuando los niños ven que es en serio y que va ir de todas formas, normalmente dejan de oponer resistencia.

“Píntale” un cuadro de lo maravilloso que es tener escuela, de sus amigos, de sus maestros, de las actividades, etc.

Cuéntale de cuando tu ibas a la escuela y a los más grandecitos hasta les puedes contar de algún maestro que no te caía bien o de que no tenía la mejor actitud y de cómo te costó trabajo pero los superaste, enséñales diplomas o trofeos o tu credencial o hasta tus boletas de cuando eras pequeño, esto les gusta mucho a los niños, haz empatía, pon en palabras lo que crees que siente, ante lo incierto de este primer día, el saber que entiendes hace que sea mucho más fácil para él o ella superarlo. Se empático, se coherente, se paciente, pero sobretodo se firme. Hoy empiezan las clases con todo lo que implica.Comentarios, escríbenos a fantasy.qro@gmail.com o en Centro Preescolar Fantasy Bis

