Pide alcalde no “ensuciar” trabajo que no se hace mal

POR JAHAIRA LARA Noticias Luego de los señalamientos que hicieron un grupo de ambientalistas, entre ellos, América Vizcaíno Sahagún, respecto a la supuesta opacidad que existe dentro del comité técnico del municipio de Querétaro que aprueba los proyectos de urbanización en la demarcación; Marcos Aguilar Vega, destacó que todas las aprobaciones se han hecho dentro del marco legal.

El presidente municipal precisó que el gobierno que encabeza cuenta con un esquema de auditoría permanente, además de ser auditados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado; por lo que pidió no “ensuciar” el trabajo que no se está haciendo mal. “No comparto el planteamiento, no se está haciendo nada de manera ilegal, todas la aprobaciones se han hecho en el marco de un comité en el que participan tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, además del sector privado.

No observó cuál sea el argumento, habría que conocer con detalle lo que dicen que se está volando en la Ley, decir que se está haciendo mal no ofrece claridad”, planteó. Aguilar Vega informó que el secretario de Desarrollo Sostenible ha realizado diversas invitaciones a las ambientalistas entre ellas, América Vizcaíno, para sostener una reunión sin que hasta el momento hayan dado una respuesta.

Asimismo, sostuvo que en la pasada reunión del consejo municipal se aclararon varias de las dudas y se dio respuesta a exigencias que ha expuesto este grupo, donde se dejó en claro que algunas solicitudes de información realizadas competen al gobierno federal y no al municipio, al aclarar que la administración no tiene nada que esconder.

“El secretario de Servicios Públicos Municipales tuvo recientemente un acercamiento con ellas y el secretario de Desarrollo Sostenible les ha realizado varias invitaciones para reunirse y no ha tenido respuesta.

La semana pasada tuvimos una reunión con el consejo, donde con puntualidad aclaramos las solicitudes que ellas están formulando porque estaban pidiendo cosas que no están en el gobierno municipal y sí en instancias federales, pueden solicitar la información, no hay nada que esconder”, puntualizó.

Es de recordar que la ambientalista previamente dio a conocer que se había solicitado a la administración capitaliza una revisión de dictámenes y recomendaciones que ha realizado la Dirección de Ecología con respecto a autorizaciones de diversos proyectos urbanos que no han contado con las precisiones técnicas necesarias para que se tome la decisiones con la información suficiente.

