LIAM PAYNE NO SE DEJA PROVOCAR POR REPORTERO

Si alguna vez soñaste con ver a Liam Payne comiendo alitas picantes durante 22 minutos seguidos, ¡estás de suerte! El intérprete de Strip That Down participó en la más reciente entrega de Hot Ones, donde aprovechó para conversar sobre todo tipo de cosas mientras se devoraba unas alitas de pollo extremadamente picantes.

Entre preguntas y respuestas, Liam reveló cuál One Direction llora más (Harry Styles), y contó cómo fue su encuentro con grandes estrellas del hip hop como Drake, Diddy y Jay Z. Por supuesto, en medio de todo esto, el cantante suda y maldice mientras lucha con la sensación que le producen las alitas ultra picantes.

Sin embargo, a pesar del dolor y las confesiones, Payne se negó a dar respuesta a una pregunta bastante delicada. Cuando el host del show le pidió que rankeara el trabajo solista de sus compañeros de 1D, Payne se rehusó y prefirió responder de forma muy diplomática, diciendo simplemente, “Todos hicieron lo mejor en lo que querían hacer”.

