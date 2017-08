Para aforo mayor a 500 personas deberán contar con desfibrilador

POR JAHAIRA LARA Noticias Los espacios en la capital queretana que puedan tener un aforo mayor de 500 personas, como los centros comerciales y hoteles, deberán contar con mínimo un desfibrilador automático, equipos que se pueden adquirir desde los 30 mil pesos; así lo informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Fernando Martínez Garza.

Como parte de las nuevas disposiciones que se contemplan en el reglamento, precisó, además de que la UMPC cambiará su nombre a coordinación; se plantea que los establecimientos que puedan concentrar a más de 500 personas deberán de contar con un equipo de acuerdo a sus dimensiones y deberán de tener personal capacitado para su uso.

Señaló que a pesar de que aún no han sido publicadas las nuevas disposiciones, los espacios que no cuenten con este equipo y no cumplan lo establecido no podrán renovar su visto bueno en el 2018.

“Es algo común y está en Europa, Estados Unidos y Canadá, hay una propuesta del senado para volverlo una norma, la propuesta tiene varios años y no se ha aprobado; Querétaro buscando ponerse a la vanguardia ya está reglamentado que tienen que contar con esto si tienen el aforo, si es de alto riesgo y demás”.

El funcionario al destacar que en el Centro Cívico ya se cuentan con las instalaciones y en las siete delegaciones tendrán que alinearse con la nueva disposición.

Asimismo se iniciaron las reuniones con empresarios a cargo de salas de cine y hoteleros.

“Empezaremos a tener reuniones, ya nos reunimos con salas de cine, ayer nos apoyó Esther Carboney en el tema de la reunión con hoteleros, tenemos que explicar las causas que es incrementar la posibilidad de sobrevida de una persona de una manera muy importante, es importante explicar la razón y que entiendan que la autoridad está en la mejor disposición de coadyuvar”, puntualizó.

Destacó que el reglamento plantea de manera más clara la imposición de las sanciones, ya que anteriormente se contemplaba los días de salario mínimo pero no las razones.

