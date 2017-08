YAHIR FOMENTA LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑOS

NotimexEl cantante Yahir, quien dijo que sus hijos son su motor en la vida, consideró necesario que la población se preocupe y conozca las aportaciones de las fundaciones en general. “Hay que llegar a muchos lugares llevando el mensaje, invitar a la gente a que se eche un clavado, porque vemos anuncios en la calle o la televisión pero deberíamos empaparnos, conocerlas y platicar acerca de eso con los seres queridos”, comentó.

El también actor, quien participa en la telenovela “Mi marido tiene familia”, aplaudió que esa producción de Juan Osorio inculque la cultura para prevenir accidentes de quemaduras con infantes. “Se me hace importante invitar a que el público conozca de ese tema; tratemos de tener las medidas de seguridad, saber que hay organizaciones como la Fundación Michou y Mau, que los 365 días del año, las 24 horas del día, da la información que se necesita para tener cuidado con los hijos”, señaló.

Dijo que siempre ha estado al pendiente de sus pequeños, pero está consciente de que los incidentes pasan, por lo que exhortó a la población a informarse para tener los cuidados necesarios en el hogar.

Por otro lado, platicó que a sus casi 40 años tiene un trabajo que le apasiona y ama, que le va abriendo puertas día con día, lo que lo motiva, además de que quiere seguir conociendo en todos los sentidos.

“La música me llena siempre de cosas positivas, he tratado de no dejarlo ni renunciar; quiero seguir esforzándome, preparándome, evolucionar y estar agradecido con el público por la oportunidad que me da por estar aquí”, expresó el exintegrante de “La Academia”, quien próximamente también participará en una obra musical.

