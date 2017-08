Arrendamiento del Bicentenario se decidirá en noviembre: MAV

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aclaró que hasta finales de noviembre decidirán si se arrenda una parte del Parque Bicentenario. “Es un tema que se está valorando; es una decisión que tomaremos para finales del mes de noviembre; derivado de lo que hoy todavía de información requiero para tomar una decisión de esta naturaleza”, señaló.

Explicó que de inicio ha puesto dos condiciones para que esto se logre: no afectar a los trabajadores municipales que ahí laboran y respetar el costo de entrada actual para que se cumpla con el fin social que se planteó cuando se construyó. “Yo he puesto sobre la mesa que haremos un análisis con mayor profundidad, ya pasó en comisiones; pero quiero hacer un análisis a profundidad, poniendo condiciones si este caso se da: la primera es que no se puede tocar el costo de ingreso para los queretanos; es decir, bajo ninguna circunstancia modificar un solo centavo el costo de acceso para los ciudadanos de Querétaro”, señaló.

Detalló que la empresa planea hacer inversiones por 360 millones de pesos en los primeros tres años para mejorar la infraestructura, lo que representaría un impacto en la derrama económica por este nuevo atractivo turístico. “Tenemos una petición que ha formulado una empresa al municipio de Querétaro para rentar el Parque Bicentenario.

Esto ha sido derivado de un encuentro que han tenido con el Consejo Ciudadano del Parque Bicentenario, en donde hay siete ciudadanos que históricamente han formado parte de él y es en donde se toman las decisiones”, precisó.

Explicó que el turismo de negocios, el cual se desarrolla de jueves a domingo, es bueno; sin embargo, el de fin de semana necesita reforzarse, pues actualmente la capital del estado solo tiene como atractivo “un hermoso centro histórico” y plazas comerciales extraordinarias; sin embargo, hacen falta atractivos turísticos que permitan aumentar la oferta.

Aguilar Vega aclaró que esto permitiría dejar de erogar cerca de 40 millones de pesos anuales que se destinan para este espacio; aunque aclaró que este no es un tema de dinero, sino que se trata de tener una empresa operadora que actualmente opera 11 parques en México, uno en Estados Unidos y próximamente abrirá tres en China.

