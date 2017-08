Reformas dieron impulso y solidez a economía: SH

Notimex México.

– El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, destacó ante senadores del PRI y del PVEM el diálogo que existe entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para llevar adelante las reformas necesarias que le dieron impulso y solidez a la economía mexicana en un entorno complejo y volátil.

En el encuentro celebrado en el Museo Numismático Nacional con senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), el funcionario federal analizó las perspectivas económicas y la situación actual de las finanzas públicas.

Los legisladores, encabezados por el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, reconocieron la labor del Poder Legislativo para aprobar el paquete de reformas estructurales que hoy, junto con las políticas monetaria y fiscal, son una de las palancas para el crecimiento y desarrollo económico del país.

CON DIPUTADOS En el encuentro con integrantes del grupo parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados, encabezados César Camacho Quiroz, explicó que la economía mexicana ha logrado sobresalir frente a países emergentes por su buena conducción fiscal y monetaria, pero sobre todo por las reformas estructurales llevadas a cabo durante la actual administración.

“Contamos con una política fiscal y monetaria responsable y prudente que nos ha permitido enfrentar los retos del exterior. México es un país que tiene múltiples pertenencias, que pueden convertirse en oportunidades”, afirmó el encargado de las finanzas públicas del país.

El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, detalló que Meade les adelantó en la propuesta de presupuesto para el próximo año, que tiene como fecha límite para su entrega el 8 de septiembre, no habrá aumentos ni nuevos impuestos, ni hay, por el momento, planeados recortes presupuestales. Además, dijo, les informó que la situación económica es mejor que la de 2016, debido a la recuperación del peso frente al dólar.

“Hemos hablado y nos resultó muy grato saber que en el planteamiento del presidente [Enrique Peña Nieto] no están considerados nuevos impuestos ni aumentos a ninguno de los existentes. En este momento no hay determinación de recortes, no vale la pena adelantar vísperas”, afirmó el priísta.

