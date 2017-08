Elvis se corona en Sportify

Notimex Spotify reveló que la música de Elvis Presley, considerado el “Rey del Rock and Roll”, ha sido reproducida en su plataforma más de mil millones de veces, lo que equivaldría a cuatro mil años de streaming. El servicio de entretenimiento realizó un recuento del impacto que la música de Elvis sigue teniendo en la actualidad con motivo del 40 aniversario de su muerte, se indicó mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con su análisis, la canción más popular de Presley en México y a nivel mundial, es “Can´t help falling in love”, que se ha reproducido más de 90 millones de veces mientras que “Suspicious minds” se encuentra en el número dos con 69 millones de reproducciones en todo el mundo y “Jailhouse rock” cierra el top 3 global con 68 millones de streams.

En Estados Unidos, país natal del cantante, no tiene la mayor parte de escuchas, este sitio se lo lleva Suecia con la mayor concentración de fans, seguido por el Reino Unido, Chile, Islandia y los Países Bajos. Tres de las cinco ciudades con mayor consumo de los temas de Elvis en Spotify, vienen del Reino Unido: Glasgow, Manchester y Birmingham se ubican en los puestos uno, tres y cinco, respectivamente.

Santiago, Chile ocupa el segundo lugar, y Göteborg, Suecia, figura en el cuarto. Para celebrar el legado del cantante, Spotify creó la lista de reproducción: “This Is: Elvis Presley” la cual contiene 60 canciones, entre ellas “Jailhouse rock”, “Burning love”, “Hound dog”, “Don’t be cruel”, “In the guetto”, “Viva Las Vegas”, “Fever”, “Little sister”, “Good luck charm” y “Love me”, entre otras.

