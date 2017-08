Una funcionaria del Juzgado Penal fue asesinada junto a sus dos hijos

POR: ESTRELLA ÁLVAREZ/ TANIA TALAVERA Noticias Una mujer y sus dos hijos, de nueve y 14 años de edad, fueron asesinados en un domicilio de la colonia Lomas de Casa Blanca, ubicado en la capital queretana. La víctima identificada como Yolanda Cortes, de 41 años de edad, estaba adscrita en el Juzgado Penal desde hace unos cuatro años, antes estuvo en el Juzgado en el municipio de Cadereyta.

Los primeros reportes de la policía, las otras dos víctimas son una adolescente de 17 y un menor de unos 9 años de edad, los cuales presentaban diversas lesiones en el cuerpo. El esposo de la víctima es el jefe de ejecutores de los Juzgados Civiles del Tribunal Superior de Justicia, donde todavía Sergio Ríos Quintanar fue visto por la tarde para dirigirse a su domicilio.

A los pocos minutos que se despidió de sus compañeros, llegó a su domicilio y encontró a su esposa e hijos muertos al parecer en la sala de su domicilio. Hasta el momento, no se ha especificado la forma de fallecimiento, sin embargo, se descartó que hubiese indicios de balística. Tras conocerse el hecho, la zona fue acordonada por la policía municipal, estatal así como a los pocos minutos llegaron agentes de Investigación del Delito y del Ejército Mexicano.

El asesinato que se reportó poco antes de las 17 horas, ocurrió en la calle 1 esquina con la 14, en la colonia Lomas de Casa Blanca. Hasta el momento se desconoce cuál pudo haber sido el móvil del crimen; aunque una de las principales líneas de investigación es sobre algún caso relacionado con la labor que desempeñaban en el Poder Judicial.

NO HAY INDICIOS DE BALAS La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informa que a través del Número Único de Emergencias 9-1-1, la tarde de este lunes, personal policial tomó conocimiento de la muerte de tres personas, en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Casa Blanca.

Elementos municipales arribaron a un inmueble de la calle 1, el cual no presentaba desorden en su interior, observando que había tres personas que ya no contaban con signos vitales. Cabe señalar que en el lugar no se localizaron indicios balísticos que permitan suponer el uso de algún arma de fuego en estos hechos, no obstante, será la Fiscalía del Estado la autoridad que determine las circunstancias en que ocurrieron estos hechos.

Comentarios

comments