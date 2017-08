DESPACITO SE QUEDA SIN NOMINACIÓN

Notimex La cadena estadunidense MTV no incluyó a “Despacito”, que interpretan Luis Fonsi y Daddy Yankee, en la próxima entrega de los premios MTV Video Music Awards 2017, porque el tema nunca se presentó para su nominación.

Según reporta el medio especializado The Hollywood Reporter, en declaraciones p a r a la prensa internacional, ejecutivos de la cadena dijeron que la canción no fue presentada a nominación, además de que “el video de la misma no se transmitió en MTV o MTV2, pero se está tocando en MTV Tres (canal lat i – no de la c o m – pañía”.

De igual forma, directivos de Universal, discográfica de “Despacito”, refirieron que se ha invitado a MTV a tocar el “single” en su canal principal, aunque no explicaron el motivo por el cual el c o n – siderado “hit” del momento no fue p r e s e n t a d o para las nominaciones del evento de premiaciones.

“Las grandes canciones trascienden la geografía y el lenguaje… Agradeceríamos la decisión de MTV de reconocer videos en español en su canal principal y en el programa MTV Video Music Awards”, revelaron en Universal. Mientras, en MTV de c lararon que “Despacito” será incluida en la nominaciones para su categoría de “Canción del verano”, que junto a sus contendientes será anunciada la próxima semana.

El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, del cual más tarde se haría un “remix” que incluye a Justin Bieber, se ha convertido en la canción más sonada en “streaming” de todos los tiempos y fue el primer video en alcanzar los tres billones de reproducciones en YouTube.

MTV Video Music Awards 2017 será transmitido por la señal de paga el 27 de agosto desde California y serán conducido por la cantante Katy Perry.

Comentarios

comments