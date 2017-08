CINE DE ZOMBIES TRATA TEMAS SOCIALES

NotimexEn la opinión del cineasta Alejandro Alegre, el cine de zoombies, subgénero del terror, se utiliza de manera distinta en los blockbusters hollywoodenses que en las películas latinoamericanas, pues mientras en las primeras busca entretener al espectador, en el segundo caso se intenta fomentar la reflexión sobre cuestiones políticas y sociales.

En entrevista con Notimex, el director de la popular cinta de zombies mexicana “Los infectados” expuso que, al igual que muchos cineastas independientes de Latinoamérica, utiliza ese subgénero para tratar temas colectivos, como el miedo al otro y cómo en situaciones de supervivencia se hace lo que sea para no morir.

En la película “Los infectados”, estrenada en 2011 y disponible en plataformas digitales c o m o FilminLatino, se narra la historia de Marcos, Claudia, Renato y Zoe, quienes huyen a las montañas con el objetivo de mantenerse con vida alejados de la ciudad, que ha sido infectada por cientos de zombies.

“Intento exaltar ese miedo que le tenemos al otro, al desconocido, pero también al miedo que hay que sentir a los conocidos porque a veces por intereses propios y cuestiones de supervivencia se ataca”, comentó el cineasta independiente.

Aunque esa cinta tuvo un gran recibimiento por la audiencia, la crítica especializada no logró conquistar los espacios comerciales toda vez que, dijo, para tener esa oportunidad se debe hacer una película con un elenco reconocido.

“Cada vez comienza a haber más salidas de exhibición, incluso las plataformas digitales ya juegan un papel muy importante.

Sin embargo para el cine independiente es más difícil alzarlo y luego exhibirlo sin un protagónico popular”, aseveró.

De acuerdo con el también director de la cinta “La hermandad”, que aún no ha tenido su exhibición más que en festivales, los actores que están en el cartel llaman a las salas y es complicado si no tienen una figura popular porque no dan espacio.

Subrayó que en México hay muchos seguidores de cine de zombies, pero no hay espacios para el cine que busca la reflexión del espectador.

“El género es muy popular en México y el extranjero, hay un ejército de fanáticos y aunque no siempre le das historia a todos es importante como creador tener claro qué quieres hacer: entretener o abordar una crítica social o política”, indicó Alegre. Por otro lado, el director de la película “Paciente 27” informó que trabaja en el guión de su cuarto largometraje, enfocado en fantasmas.

“La historia surge tras el asesinato del padre de un joven psicótico, suceso que le desata visiones con un fantasma que lo lleva a la destrucción”, adelantó sin dar más detalles. “Todos los creadores tenemos una historia escrita o por escribir. Ahorita vamos paso o pasito tratando de levantar el proyecto con recursos del Estado (Fonca o Imcine) e investigando más sobre lo que vamos a abordar”, detalló.

Comentarios

comments