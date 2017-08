Victoria del oficialismo argentino en primarias

EFE Buenos Aires. – El presidente argentino, Mauricio Macri, celebró hoy la apuesta de los ciudadanos de su país por el “cambio” que representa su Gobierno expresado en las urnas con ocasión de las primarias legislativas de este domingo.

Los primeros resultados provisionales de los comicios de hoy arrojaban una victoria del oficialismo en los principales distritos electorales de Argentina. “Qué día lindo en la historia de nuestro país, un día muy importante. Tengo mucha emoción”, dijo Macri ante sus seguidores en el búnker del gubernamental frente Cambiemos, montado en un centro de convenciones de Buenos Aires.

Macri afirmó que “el cambio está más vivo que nunca y que no es propiedad de este Gobierno, sino de todos los argentinos”. “Quiero felicitar a todos los argentinos por esta jornada maravillosa que tuvimos en paz. Como presidente me siento muy orgulloso de que todos hayan ido a votar”, dijo el mandatario, rodeado de los principales dirigentes y candidatos de Cambiemos.

El jefe de Estado, que llegó a la presidencia argentina en diciembre de 2015, añadió que, “más allá de toda esta alegría” vivida hoy y de que “la economía arrancó y la inflación está bajando”, tiene “en claro que los primeros resultados del crecimiento económico a muchos argentinos no les llegaron”. “Sé perfectamente que estos 19 meses han sido difíciles, que hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Pero lo que les quiero asegurar, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, es que en cada una de esas decisiones pensé en ustedes, en si había una alternativa para no tener que tomarlas y lo hice exclusivamente cuando estuve convencido que era para construir un futuro mejor”, aseguró.

