Vamos a trabajar por Querétaro Dip. Aguilar

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Vamos a trabajar por Querétaro y porque nos vaya bien a todos. Todos los asuntos pendientes serán atendidos y con el Gobierno del Estado se trabajará en armonía para que nos vaya bien a todos, declaró la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Isabel Aguilar Morales, quien sostuvo que respeta la figura emblemática del Gobernador del Estado.Dijo que este lunes acompañará al Gobernador del Estado en el arranque del ciclo escolar y posteriormente se reunirá con la Dirección de Asuntos Legislativos para conocer el estatus de cada una de las Iniciativas de Ley que se han presentado en la Legislatura. Agregó que el titular del Ejecutivo también ha sido respetuoso del Poder Legislativo, y la entrega recepción en el Congreso del Estado seguramente quedará concluido este lunes.

Aunque se ha señalado que el mayor rezago que se tiene en las Iniciativas de Ley son asuntos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado, la legisladora comentó que primero analizará los pendientes para saber cuántos asuntos hay en cada tema y seguir avanzando en este sentido.

Por otra parte, y ante las inconformidades de diferentes organizaciones de mujeres por la forma en que se está llevando a cabo la designación de la titular del Instituto Queretano de las Mujeres, comentó que la Mesa Directiva está abierta a escuchar las peticiones de las Mujeres. Comentó que si bien la elección es una facultad del Gobernador del Estado y no de la Legislatura, puede escuchar las peticiones de las mujeres y apoyarlas.

“Si algunas mujeres consideran importante que esta Mesa Directiva pudiera impulsar a alguna mujer con alguna trayectoria de trabajo en ese sentido”, no tendría ningún inconveniente en apoyarlas. Sin embargo, “me parece en que es un tema en el que la Legislatura no tendría por qué tomar partido, pero si hubiera la propuesta de alguna mujer que en lo particular pueda solicitarlo directamente a la Mesa Directiva con mucho gusto veríamos qué podríamos hacer”.

Dijo que cuando se designó a Daniela nadie lo cuestionó. Lo importante es que en todo caso busquen el acercamiento a la Mesa Directiva porque es momento de trabajar y de sumarnos todas en un proyecto, que todas participen, aunque insistió en que la decisión no es de la Legislatura sino del Gobernador del Estado.