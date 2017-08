Tips para eI inicio a clases

POR MA. JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ.

Dentro de una semana empiezan las clases nuevamente, es una semana de mucha tensión, vuelve el tráfico a la ciudad, del cual ya nos habíamos desacostumbrado, los niños están inquietos y nerviosos, por un lado ya quieren regresar a su rutina y por otro les gusta estar de vacaciones, los padres están contando los días, horas y minutos para que los niños se vayan a la escuela, etc.

Para muchos niños tal vez sea primer día de escuela, su primera experiencia y para otros tal vez solo sea su primer día en otra escuela, ya que ahora está de moda que los padres cambien y cambien a sus hijos de escuela, sin darse cuenta del daño que esto les hace. Conozco niños que ya en kínder llevan de 4 a 6 escuelas, esto es algo muy fuerte en especial para los más pequeños.

Cualquiera que sea el caso de tu hijo, es importante que tú estés bien seguro de la escuela que escogiste y que lo dejes con seguridad y tranquilidad, esto ayudará a que inconscientemente el niño se sienta mejor. Al despedirte de él o ella, aclara, de forma firme, que en un rato vas a regresar a buscarlo, que en la escuela permanecerá solo un periodo de tiempo corto y que pronto estará contigo el resto del día como siempre.

Permite que tu hijo viva la experiencia de la mejor forma, en cuanto se le quite la inseguridad y el sentimiento de abandono, se abrirá un mundo de posibilidades que serán muy interesantes para tu pequeño y que empezará a disfrutar mucho, con lo que va a madurar, tienes que estar listo como padre para permitir que tu hijo deje de ser bebé, va a crecer en todos los aspectos en su escuela y esto lo va a hacer muy feliz, por lo cual, por favor, relájate, esto es lo mejor, confía en la escuela, coopera y ayuda a tu hijo a crecer.

El segundo día es más importante que el primero, ya que los que van por primera vez, viven la experiencia de que su mamá se va y como no sabe ni puede decir con palabras lo que siente, se comunica llorando, como lo ha hecho hasta ahora para conseguir que lo alimentes, que lo cambies, etc.

No te pongas aprensivo por esta situación, tu hijo te necesita comprensivo, trata de poner en palabras lo que siente, y hazle saber que siempre vas a regresar por él, trata después de que regrese de no hablar de la escuela, deja que su vida transcurra normal, no lo atosigues con preguntas que le cuestan tanto trabajo responder y le recuerdan que ahí en ese lugar que aún no puede determinar si le gusta o no, lo dejaste abandonado al menos eso es lo que él o ella cree.

El segundo día es muy importante que seas el primer padre que vea a la hora de la salida o en algunas escuelas te piden que solo se quede un rato pequeño, coopera con la escuela, tomate el tiempo de acompañar a tu hijito en este proceso que es tal vez difícil e incierto para él, te necesita a ti, atento a las disposiciones, puntual y cumplido en los horarios, necesita que anticipes las necesidades de tu niño a las tuyas, organízate y tómate el tiempo que se requiere para que el proceso de adaptación, normal y natural sea lo menos agresivo que se pueda.

Verás que muy pronto tu niño empieza a disfrutar de su escuela y entonces si estarás más libre al menos toda la mañana. Si es su primer día en otra escuela, trata de poner en palabras lo que crees que siente, no le des consejos, permite que se exprese y solo hazle sentir que sabes lo que le pasa y que estarás ahí para apoyarlo (a). En este regreso a clases tus hijos necesitan de tu comprensión y de tu apoyo.

