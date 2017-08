Gran acierto la gratuidad en los estacionamientos

El Diputado Juan Luis Íñiguez celebró que el municipio de Querétaro logró la aprobación

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Juan Luis Íñiguez celebró que el municipio de Querétaro haya aprobado la gratuidad de dos horas de estacionamiento en los centros comerciales, porque ahora “vamos por la aprobación de la Iniciativa de Ley que tendría un impacto estatal” que se viene empujando desde el inicio de su gestión.

Recordó que “es una modificación que tendría un impacto estatal y que evidentemente vamos a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósitos de Vehículos para el Estado y al Código Urbano”.

Señaló que el 26 de enero presentó la Iniciativa de manera formal y el 7 de marzo fue turnada a la comisión de Movilidad y está en espera de que esta comisión sesione y la dictamine, pues Corregidora y Querétaro ya han dado un paso en la modificación de su reglamentación, pero tiene que convertirse en ley para que aplique en todo el estado.

Ante la posibilidad de que las Plazas Comerciales se amparen, dijo que se ha dado un debate en este sentido desde el ámbito nacional, se tiene información de la decisión de diversos tribunales colegiados. Pero en la circunscripción que corresponde al estado de Querétaro no afecta absolutamente la discusión y la aprobación, está basada en lo que dispone el artículo 5º.

Constitucional sobre la protección del interés social por encima del particular. “Esto habla de la libertad de comercio que no se ve vulnerada por la aprobación de este tipo de una iniciativa ya que no se genera ningún bloqueo a la naturaleza propia de los negocios”.

Por el contrario, subrayó, se han hecho estudios muy contundentes que revelan que la gratuidad de los estacionamientos impacta en un 30 por ciento en el impulso de la compra. La gente de las plazas comerciales debe entender que esta iniciativa es para su bien y pudiera haber una resistencia inicial, pero después habrá un periodo de prueba para ver cómo funciona esta posibilidad y más con la afortunada decisión del Cabildo de Querétaro.

Por último, refirió que desde febrero del año pasado la Iniciativa fue consensuada con decenas de asociaciones civiles, grupos ciudadanos, comerciantes y locatarios. Y con la aprobación que hizo el municipio se puede esperar que en unos días más sesione la comisión de Movilidad y se apruebe su Iniciativa de Ley en este mismo mes.

En entrevista por separado el diputado Mauricio Ortiz Proal consideró una buena noticia la gratuidad de dos horas en los estacionamientos de las plazas comerciales, ya que es mucha la gente que acude a las plazas comerciales y tiene que hacer una erogación adicional por el uso del estacionamiento. Aunque dijo desconocer los términos exactos en los que está la Iniciativa, el legislador del PRI comentó que sería bueno que se pudiera replicar en el resto de los municipios del estado.

Comentarios

comments