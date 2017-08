Sin acutalizar cerca de 31 mil credenciales

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias En Querétaro aún circulan más de 31 mil credenciales del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) caducadas, pues tienen terminación 15, explicó la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), María del Refugio García López.

“Todavía tenemos nosotros credenciales con terminación 15; que estas ya están más que caducadas e, incluso, ya no están dentro de nuestra lista nominal y que asciende a 31 mil 288 credenciales. Realmente es una cifra menor; pero aun así es importante hacer el llamado a la ciudadanía, para que quienes cuenten con una credencial que ya no está vigente, acudan a los módulos de atención ciudadana a realizar su trámite”, indicó.

Detalló que este tipo de credencial no solo ya no forman parte de la listas oficiales del INE que sirven como base para organizar las elecciones, sino que ya no son válidas para realizar cualquier trámite legal. Sumado a esto, dijo, aún hay más de cien mil queretanos que tienen un documento de identificación que se caducará en enero del 2019; por lo que hizo un llamado a todos los que están en esta situación a actualizar su documento oficial.

