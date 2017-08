Cada semana se denuncia un caso de abuso en contra de migrantes

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Cada semana se denuncia un caso de abusos en contra migrantes, desde los casos que atiende la Estancia del Migrante Toribio Rubio en Querétaro, hasta las quejas en contra del sector salud porque muchas veces no los atienden, principalmente a los centroamericanos que acuden a los servicios médicos, señaló el diputado Carlos Sánchez Tapia.

El legislador independiente lamentó que haya omisión no sólo del sector salud, sino del DIF estatal y municipales, así como de los ayuntamientos, de la policía estatal y municipal, que no aplican los protocolos de derechos humanos.

Las leyes de México son claras y deben ser respetadas, dijo. Frecuentemente detienen a los migrantes y les solicitan la documentación de su estatus migratorio, lo cual es un abuso en derechos humanos.

Y tampoco se les puede cuestionar, detener o encarcelar como lo hacen por vagar, por estar cerca de las vías o por estar en un crucero.

Cuando un migrante es detenido y llaman al Instituto Nacional de Migración va en contra de sus derechos humanos, de las leyes y reglamentos que el gobierno mexicano ha firmado en los Tratados Internacionales.

Sánchez Tapia dijo que se ha hecho labor de concientización a médicos y enfermeras, pero reconoce que no sólo es problema del sector salud sino de tradición o reglamentos que existían.

Los médicos no leen los manuales, no se actualizan, y desconocen que no se debe privar del derecho a la salud a nadie.

Dijo que efectivamente ha habido denuncias desde el año pasado que se habían presentado en la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, respecto a las agresiones que ha tenido la Estancia del Migrante, el propio Martín Martínez Ríos, quien ha sido objeto de acciones de percusión de armas de fuego de la empresa Ferromex.

Por lo anterior, el legislador señaló que el próximo 30 de agosto se realizará un foro para presentar las opiniones de diversas organizaciones de migrantes que han enriquecido la Ley de Atención de los Migrantes, la cual incluye la creación del Instituto del Migrante en el estado, que seguramente permitirá generar condicione diferentes a las que hoy está viviendo este sector vulnerable.

“Lo que hemos sugerido que tanto el Gobierno del Estado como los gobiernos municipales se hagan responsables de vigilar estas actuaciones, y no se deshagan tan fácil de la responsabilidad que les conlleva”.

En el caso de la Estancia de Tequisquiapan no se ha tenido una respuesta oficial a la solicitud que presentaron de contar con un predio para la Estancia del Migrante.

“Hemos seguido exhortando a los municipios a que atiendan el fenómeno del migrante, pero hasta ahí podemos, nuestra representatividad solo permite un exhorto desde la Legislatura a ayuntamientos y Gobierno del Estado”, enfatizó.

