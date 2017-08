JULIÓNÁLVAREZ NIEGA TENER NEXOS CON LA DELINCUENCIA

NotimexEl cantante de regional mexicano Julión Álvarez negó tener nexos con la delincuencia, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.

“Lo niego totalmente (estar relacionado con las empresas de Raúl Flores Hernández).

No tengo nexos con él, no me ha contratado.

Es muy arriesgado decir que Julión Álvarez lava dinero antes de que se confirmen las cosas”, sostuvo en conferencia de prensa en esta ciudad.

Tras presentarse como Julio César Álvarez Montelongo, su nombre real, admitió que conoce a Raúl Flores Hernández, pero sólo como empresario, pues ignoraba que éste mantuviera supuestos negocios ilícitos.

Precisó que lo vio por primera vez en un lugar llamado La Camelia en Guadalajara, Jalisco.

“Ahí era el empresario, el administrador o el encargado.

No me contrató directamente.

A lo mejor mucha gente me va a tachar de mal rollo, pero gracias a Dios no tengo la necesidad de tener socios”.

Destacó que desde hace más de diez años ha construido su carrera y su patrimonio de una manera limpia y honesta ante el público.

Que quienes lo conocen saben de qué manera se gana la vida y, por lo tanto, no tiene necesidad de vincularse en presuntos negocios ilícitos como se le señala.

El hecho de presentarse ante la prensa, indicó, es “para dar la cara sin esconderme de nada, porque la gente que ha confiado en mí merece una explicación”.

Mencionó que se le conoce como “El Rey de la Taquilla”, pero también porque se ha ganado la vida con base “en el esfuerzo, trabajo y sacrificio”.

Además, se definió como una persona de muchos valores y responsable gracias a la educación que le dieron sus padres.

Al preguntarle si sus cuentas bancarias se encuentran bloqueadas, el cantante comentó que hasta el momento no tiene conocimiento sobre este tema.

En caso de ser solicitado por las autoridades estadunidenses, dijo que si se lo recomiendan sus abogados, acudirá en el momento que sea necesario, y presentará los papeles que se requieran ya que tiene todo en orden.

Luego de darse a conocer que fue cancelado un concierto que ofrecería en los próximos días en Tucson, Arizona, Álvarez aclaró que sólo hubo pláticas al respecto, pero nada pactado porque está a la espera de que le renueven su visa de trabajo para Estados Unidos, misma que caducó en julio pasado.

“Debido a esta situación, veo lógico que nos quiten la visa, pero será cuestión de trámites y demostrar varias cosas para que nos la den”, declaró al tiempo de revelar que tiene tres casas chiquitas y que no le ha ganado la ambición para incrementar su capital económico a través de otros negocios.

Por último, Julión Álvarez lamentó que el género de banda y la música popular mexicana “esté relacionada con muchas cosas malas.

Es un trabajo muy honrado en el que se generan muchos empleos”.

