DUPEYRÓN ASUME RETO

NotimexLa actriz mexicana Natasha Dupeyrón se enfrenta a un reto más en su carrera al interpretar a una bailarina exótica llamada “Alicia Ayres” en la obra de teatro “Closer”, del director Francisco Franco. “Es un personaje que es ‘stripper’, creo que ahí entra un poco este reto como actriz… Sobre todo porque la gente tiene una imagen de mi como niña”, dijo Dupeyrón en entrevista con Notimex.

“El hecho de hacer estos personajes es más interesante y mucho más profundo, me ayuda mucho a crecer como actriz y como persona”, agregó. Dijo que su personaje es una chica que en situación de calle decide darle su amor a “Daniel”, al creer ciento por ciento en el amor, lo único que ella busca es “amar a alguien, ser amada y ya está”.

Respecto a las similitudes que existen entre la actriz y “Alicia”, Dupeyrón afirmó: “Es muy distinto a mi, de pronto tenemos un par de cosas en las que nos podemos parecer pero sobre todo son internas, no tanto externas, porque este personaje habla distinto a mi, se mueve diferente”.

Las clases de baile fueron parte de su preparación para poder desarrollar bien su trabajo. “Estoy en clases de baile, y me fui a buscar un poco de información y tener varias referencias, porque no las tenía, tenía referencias de otras películas pero me parece como de lo más chafa copiar el trabajo a otra actriz, al contrario, investigué un poco más profundo para darle vida al personaje”.

