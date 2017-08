Carmen Aub será blogger en su próxima película

Notimex La actriz mexicana Carmen Aub experimentará qué es ser una blogger en su nueva película, cuya fecha de estreno está programada para 2018. “Una mujer sin filtro” es el nombre de la comedia dirigida por Luis Eduardo Reyes, en la que Aub compartirá créditos con su compañera de serie, Fernanda Castillo.

En entrevista con Notimex, la intérprete comentó sobre su personaje: “Seré una blogger, es algo completamente distinto a lo que hago en ‘El Señor de los Cielos’, no puedo decir más pero va a estar muy divertida, ya lo verán el próximo año”. Aunque admitió que no es algo con lo que está muy familiarizada, le entusiasma el hecho de hacer cosas diferentes, “creo que no soy tan millennial, me cuesta todo esto de las redes, pero está muy padre, me encanta”.

En cuanto a compartir un proyecto más con su colega Fernanda Castillo, dijo: “He aprendido muchísimo de ella, yo la admiro desde antes de conocerla y ahorita por suerte no sólo la tengo de compañera, sino también de amiga, es alguien increíble, muy divertida, una bendición”.

