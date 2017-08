Se desconoce que en Landa se produce café

POR RUBÉN PACHECO Noticias Pese a que algunas zonas de la zona serrana de Querétaro han incursionado desde hace muchos años en la producción de café, la mayoría de los habitantes del resto del estado desconoce la existencia de productores.

Por ejemplo, Guadalupe Acatecas, proveniente de Veracruz e hija de un productor de café, quien actualmente se dedica a vender este producto en los distintos espacios; en sus puestos ofrece café de su estado de origen y el originario de Querétaro.

Aunque el café queretano producido en la sierra es consumido en su mayoría por turistas que lo adquieren, a fin de llevarse un recuerdo de la entidad, pues los locales lo desconocen.

Actualmente un productor serrano le hace entrega de este producto, al menos ocho kilos es la entrega del aromático, aunque a ella le representa una merma de dos kilos, ya que el producto es entregado en bruto, mientras que ella lo embolsa y asigna una marca, Jaratl café.

Además, Guadalupe Acatecas elabora productos derivados del café como son mazapanes y bombones, los cuales han tenido buena aceptación por los clientes locales y visitantes.

Destacó que todo lo que ella produce es artesanal, desde el café de Veracruz hasta el queretano.

“Traemos una semilla que es de aquí de Querétaro, de Landa de Matamoros, nos la manda el productor.

Él manda unos 10 kilos más o menos y con la merma me quedan unos 8 kilos.

Eso es lo que no entiende la gente, que no entiende el valor que tiene el café, cuando somos productores sufrimos de una merma, ¿qué es eso? No es la misma cereza que se corta al producto final, cuando el cliente va a tomarlo en tasas”.

Y es que el negocio familiar de Guadalupe vende café que ronda los 180 pesos por cada kilo, el medio en 100 y el cuarto en 60, pues ella absorbe el empacado.

El objetivo de Guadalupe de vender café local, además poco conocido en otras partes de la república, es que la gente conozca la variedad de climas y productos queretanos.

“La manera de cosecharlo, el clima, la tierra cambia, porque esa zona no es muy abundante de café y sobre todo del valor económico, porque no están dispuestos a invertirle a una tierra tanto, porque para cuidar un cafetal es mucho dinero”.

El negocio familiar de Guadalupe como conocedora del aromático es resaltar el sabor, al mezclarlo con el veracruzano, a fin de que pueda competir y los conocedores prueben la mezcla.

Esto porque la producción es baja y la mayor parte de los productores lo cosechan para uso personal o lo venden en el mismo municipio.

Otro de los problemas de los productores es que desconocen el proceso de producción y cosecha del café, pues lo mezclan con garbanzo, lo que complica el trabajo final.

Finalmente, el negocio familiar de Guadalupe realiza entregas a domicilio, además de participar en el mercadito orgánico de la UAQ todos los sábados y en el Gómez Morín cada 15 días en el Mercadito Queretano.

