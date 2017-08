“Fuego e ira” advierte Trump a Norcorea por su programa de misiles

Trasciende que Pyongyang ha logrado miniaturizar con éxito una ojiva nuclear

AFP Washington.

– Donald Trump lanzó una apocalíptica advertencia a Corea del Norte el martes, prometiendo “fuego e ira” por su programa de misiles, después de trascendidos de que Pyongyang ha logrado miniaturizar con éxito una ojiva nuclear que podría alcanzar a Estados Unidos.

“Corea del Norte mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos.

Enfrentarán fuego e ira como el mundo nunca ha visto”, declaró el presidente estadounidense desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra de vacaciones.

Horas más tarde, Corea del Norte dijo que consideraba la posibilidad de atacar con misiles balísticos de alcance intermedio las inmediaciones de las bases militares estadounidenses en la isla de Guam en el Pacífico, anunció la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

El plan podría ser puesto en marcha “en cualquier momento” una vez que el líder norcoreano Kim Jong-Un tome una decisión, reportó KCNA.

No estaba claro en lo inmediato si la amenaza era en respuesta a las declaraciones de Trump.

El diario The Washington Post informó el martes que la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés) estimó que el régimen comunista norcoreano puede colocar armas nucleares en sus misiles balísticos, entre ellos los intercontinentales (ICBM).

El Pentágono no comentó estos trascendidos, pero el Post dijo que las conclusiones generales de la evaluación fueron verificadas por dos funcionarios estadounidenses que conocían el informe, y CNN aseguró haberlo confirmado.

AMENAZA NUCLEAR Este reporte sugiere que Pyongyang está más cerca de tener un misil ICBM con cabeza nuclear de lo que había reconocido anteriormente.

Hasta el mes pasado, los expertos habían dicho que faltaban unos dos o tres años para que Corea del Norte desarrollara un arma así.

Pero este cálculo cambió repentinamente luego de que Pyongyang probara por primera vez el mes pasado dos ICBM.

La primera de estas pruebas, que Kim describió como un regalo a los “bastardos estadounidenses”, mostró que el cohete podía potencialmente alcanzar Alaska.

El segundo misil probado la semana pasada llegó aún más lejos y algunos expertos sugirieron incluso que Nueva York podría ser vulnerable.

Trump dijo que Kim “ha estado muy amenazante más allá de un estado normal”.

“Como he dicho, enfrentarán el fuego y la ira y, francamente, el poder”, subrayó el mandatario a periodistas.

Sus comentarios marcan un rápido aumento de la retórica de Washington, centrado hasta ahora en encontrar soluciones no militares en este tema.

La oposición no tardó en expresarse.

“No se equivoquen: Corea del Norte es una amenaza real, pero la reacción desquiciada del presidente sugiere que podría considerar el uso de armas nucleares estadounidenses en respuesta a un desagradable comentario de un déspota norcoreano”, dijo Eliot Engel, demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Ben Rhodes, exasesor de Barack Obama, consideró inadecuada la respuesta, más allá de cómo se interprete.

“Cualquiera de estas amenazas anuncian una guerra catastrófica, o son simplemente retórica hueca que debilita la credibilidad de Estados Unidos y desestabiliza nuestras relaciones con otros países”, lamentó.

El senador John McCain dijo hoy que los “grandes líderes” no amenazan a otros países a no ser que estén “listos para actuar”, tras el ultimátum que hizo el presidente, Donald Trump, a Corea del Norte.

“Los grandes líderes que he conocido, no amenazan a no ser que estén listos para actuar y no estoy seguro de que el presidente Trump esté listo para actuar”, dijo McCain, que preside el Comité de Servicios Armados del Senado, en declaraciones a la emisora KTAR de Phoenix (Arizona).

