Escamilla por el podio

La gladiadora peleará en el Panamericano de Chile

YOLOT GUERRERO Noticias Sandra Elena Escamilla entrena con los profesores Luis Ocaño Zulueta y Juan Carlos Linares de cara al Panamericano de Luchas Asociadas que se desarrollará el 14 de agosto en Chile.

Escamilla es actual campeona nacional, oro en la disciplina de Luchas Asociadas en Monterrey, Nuevo León, en la categoría Escolar (62Kg) para sumar a la delegación queretana y ubicarla dentro de los tres primeros lugares. Escamilla manifestó su deseo de foguearse en torneos internacionales para seguir creciendo en su deporte. El orgullo nacional declaró, tiene por objetivo conquistar el podio.

Agradeció el apoyo de sus padres Hugo Samir Escamilla, Xochitl Menchaca por apoyarla. Desde pequeña he sido imperativa, mis papás me quisieron meter a un deporte, elegí Luchas, desde que entré he trabajado muy duro.

” La deportista es un ejemplo a seguir, con tan sólo 15 años ha llevado a México a ocupar los primeros lugares, medalla de plata en el Panamericano de Colombia, plata en el Sudamericano, también en Colombia. Estudia 3er grado de Secundaria y gusta de las matemáticas.

