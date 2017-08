Emite PC Querétaro recomendaciones ante llegada de Franklin

Noticias

Hace unos días se formó esta tormenta en el Atlántico, el día martes 8 de agosto impactó en Qroo y Mérida. Se desplazó durante la noche al Golfo de México, que por su temperatura, puede ayudar a que este fenómeno se convierta en huracán.

¿Cómo afectaría a Querétaro?

Jueves 10 por la madrugada, cuando llegue nuevamente a costas mexicanas (Veracruz), su recorrido traerá lluvias, pueden ser de ligeras a muy fuertes, depende del comportamiento del fenómeno y su fortaleza. Consecuente de todo esto, el miércoles 9 de agosto Querétaro subió a alerta VERDE, una escala después de la de menor intensidad. Con ello hay que: estar más al pendiente y tomar medidas.

Específicamente ¿cuándo lloverá?

El pronóstico de la CONAGUA marca que por probabilidad el miércoles 9 de agosto no, el jueves 10 sí (el día con mayor actividad), el viernes 20% probable, el sábado 10% y el domingo 80%.

¿Hay que alarmarse?

No, pero sí tomar precauciones.

¿Qué me recomienda Protección Civil?

• Mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas en sus lugares de residencia.

• No salir de sus domicilios si no es sumamente necesario.

• Si has tenido ingreso de agua a tu domicilio, solicita costalera a tu Delegación Municipal.

• En la calle, resguardarte al interior de edificios te mantendrá a salvo en caso de tormenta eléctrica.

• No atravesar con el vehículo caminos inundados.

• Barrer sus calles, azoteas y no sacar la basura si ya está lloviendo.

¿Emergencias?

911