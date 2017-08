El tres de septiembre rendirá Mario Calzada su segundo informe

POR JAHAIRA LARA Noticias El próximo domingo tres de septiembre a las 12:00 horas el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, presentará su segundo informe de gobierno en el Centro de Servicios Municipales ubicado en La Griega sobre la carretera 500, donde este año se construyó la Unidad de Transferencia.

Aunque no dio a conocer la inversión que se requerirá para el evento, precisó que en el informe de actividades que presentará ante la clase política, sociedad civil y habitantes se destacará el mejoramiento del sistema de recolección de residuos; así como las inversiones en el tema educativo, obras sociales, proyectos de infraestructura en las comunidades y seguridad.

El principal reto que el munícipe avizoró para el último año de su administración es la digitalización de trámites y procesos para eficientar el trabajo de la administración, lo que contribuye a la mejora regulatoria y la disminución de la corrupción; por lo que se realizaran inversiones en sistemas de cómputo y capacitación de personal.

“Vamos a seguir apostando a disminuir la corrupción, con esta implementación de sistemas no cabe el tema de la corrupción; nuestras áreas de oportunidad es en tener una administración más eficiente, queremos implementar el gobierno digital y estamos en ese proceso”, destacó.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN A un año y ocho meses de que la actual administración de El Marqués, encabezada por Calzada Mercado, inicio operaciones; no se han detectado a funcionarios de primer nivel que hayan cometido algún acto de corrupción.

De acuerdo con el munícipe en la administración se han abocado en garantizar la transparencia de cada uno de los procesos y operaciones que se llevan a cabo en todas las dependencias para evitar actos de corrupción, principalmente en dar certeza a la sociedad de que ningún servidor público tenga nexos con grupos delictivos; sin que hasta el momento se haya detectado algún caso.

Insistió que en el gobierno municipal habrá cero tolerancias a actos de corrupción, pues es una problemática de la cual deriva la descomposición del tejido social de El Marqués. “Uno de los compromisos de campaña es que íbamos a tener cero tolerancia a actos de corrupción y es un llamado que he hecho desde el inicio de la administración. En el marques no tenemos detectado presencia de grupos o bandas de crimines organizados, de carteles o grupos de ese tipo, no tenemos detectada esa presencia como tal”.

Los delitos de fuero común, destacó, son el principal reto en tema de seguridad y detección de grupos delictivos con presencia en la demarcación, principalmente en lo referente a robos a casa habitación, robo de vehículos, asalto a mano armada y robo a supermercados; para lo cual se mantiene la coordinación con la Fiscalía General del estado de Querétaro.

