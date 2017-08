Pide Pizarro calma

Notimex El volante Rodolfo Pizarro señaló que deben dejar de lado el empate del pasado sábado frente a Necaxa y enfocarse únicamente en lo que viene, en busca de que Guadalajara consiga su primer triunfo en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El campeón vigente acumula tres unidades tras disputar la misma cantidad de partidos, luego de empatar con Toluca, Cruz Azul y Necaxa.

“Tenemos que darle vuelta a la página, porque necesitamos ganar.

Si bien no hemos ganado, tampoco hemos perdido, en los últimos dos encuentros hemos sido superiores al rival, el empate no era lo que esperábamos y en casa tenemos que ser más fuertes”, dijo.

Sobre su anotación, aceptó que le generó un sabor “agridulce” ya que al final no fue suficiente para lograr el triunfo en su segundo cotejo en condición de local.

“El gol me hubiera dejado un mejor sabor con un triunfo, el objetivo es ganar, avanzar, cuando no se logra no se disfrutan tanto, pero mejoramos en relación al partido anterior, tuvimos buenos momentos”, resaltó.

Asimismo, consideró que además de evitar desconcentraciones como las que cometieron y que costó perder una ventaja de dos tantos en dicho encuentro, están obligados a ser más certeros frente al marco rival.

“Hay muchas ganas de seguir trabajando, de estar arriba otra vez, tenemos que redoblar esfuerzos y ganar, vamos por buen camino y debemos de estar más concentrados para hacer más goles”, sentenció.

El cuadro que dirige el argentino Matías Almeyda enfrentará este miércoles al equipo FC Juárez, en actividad de la Copa MX, y el fin de semana visitarán a Monterrey, dentro de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Comentarios

comments