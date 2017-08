Inauguran en Corregidora la semana de la seguridad

LAURA VALDELAMAR Noticias El Presidente Municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, encabezó la inauguración de la Semana de la Seguridad en la demarcación, la cual se llevó a cabo en el jardín principal de El Pueblito, en donde destacó el trabajo del policía.

“En la política he conocido lo peor de las personas, lo más bajo, pero también he conocido lo mejor, personas que verdaderamente tienen vocación de servicio y ayer (domingo), lo refrendé, con la vocación de los policías, vi a los rifándosela, apoyando a la gente cortando un árbol, moviendo autos, lloviendo y me da mucho coraje ahora con el tema de las redes sociedad y con la poca tolerancia que tenemos como ciudadanos, para con la policía”.

Destacó el alcalde que los policías de Corregidora se la han rifado como las grandes, que a pesar de lo que pasa en Guanajuato no se han contaminado, al menos hasta el día de hoy.

“Señores policías yo les digo que estoy muy orgulloso de ustedes, por supuesto que habrá malos elementos y que esos elementos no van a ser los que van a podrir a la policía, ellos solitos se están yendo o solitos se irán, pero los que tenemos ahorita, son un orgullo para Corregidora , un orgullo para mi” Por su parte Juan Luis Rodríguez Aboytes Secretario de Seguridad Pública municipal, señaló que en los escenarios cotidianos existen varias actividades profesionales que acercan a las personas a velar por el bienestar de la ciudadanía, tal es el caso de los policías de Corregidora, quienes salen a las calles dispuestos a dar todo porque tienen vocación de servicio.

Señaló que durante esta semana mostrarán a la ciudadanía las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el trabajo policial y el trabajo coordinado con otras instituciones para reforzar el concepto de seguridad a través de actividades lúdicas y físicas para dejar plantada la semilla del ejemplo del valor de la lealtad y el compromiso del uniforme que portan con orgullo y gallardía nuestros policías “Esta semana tiene como finalidad acercarnos a la ciudadanía, hacer de su conocimiento las diferentes funciones que las instituciones federales, estatales y municipales realizamos en coordinación para atender las necesidades de la población”.

Comentarios

comments