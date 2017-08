THE DEFENDERS EN MÉXICO

Noticias ¡De f e n d e r s , As semble! Faltan pocos días para conocer la nueva gran alianza de héroes de Marvel, aunque esta vez en la pantalla chica. The Defenders, la serie que todos están esperando, finalmente reunirá a Daredevil con Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, un viaje que se comenzó en solitario “el hombre sin miedo” hace dos años y ahora será la base para una nueva historia.

Con motivo de este gran lanzamiento, Netflix reunió en México a dos de los personajes que son parte de esta saga televisiva: Charlie Coxx, quien da vida a Matt Murdock, y Finn Jones, a quien vimos en la última serie de Marvel como Danny Rand, el inmortal Iron Fist. Desde su llegada a tierras Aztecas ambos actores se percataron de la gran pasión y cariño que los espectadores mexicanos muestran por sus personajes.

En su primer día, Charlie Coxx y Finn Jones fueron parte de un estreno exclusivo del primer capítulo de The Defenders con fans, quienes asistieron a magno evento disfrazados, para convivir con estos grandes personajes a quienes tuvieron oportunidad de entrevistar para obtener más información sobre el programa y los nuevos avances que tiene Marvel para el público general.

Esperanzados por convivir con el elenco de The Defenders y con grandes esperanzas de ver a sus héroes juntos por primera vez los asistentes se presentaron de manera ordenada y desde horas muy tempranas para ser los primeros en acercarse a Daredevil y el inmortal Iron Fist. Y como resultado de esto, Marvel compartió con sus seguidores la experiencia que tuvo dentro del Universo Marvel.

Al preguntarles cuáles habían sido las historias en papel que habían utilizado como referencia para darle vida a sus personajes, Charlie Coxx mencionó que una de las principales historias que tuvo que leer para darle coherencia al personaje de Matt Murdock en la pantalla chica fue el volumen no. 3 del Daredevil escrito por Mark Waid en 2013. Con este tomo, Coxx se hizo una referencia tanto visual como narrativa de la trágica historia del pequeño Matt. Además, el Daredevil Vol. 2 #1 de 1998 (escrito por Kevin Smith) formó parte de su proceso actoral al momento de dar vida al personaje en su etapa adulta.

Estos, junto al Daredevil Reborn de 2011 fueron parte importante para el desarrollo de su personaje desde la primera temporada de la serie en solitario hasta The Defenders. Por otro lado, Finn Jones fue más abierto al decir que ha leído muy pocas historias sobre Danny Rand pero una en particular que lo dejó marcado fue el encuentro mano a mano de Daredevil y Iron Fist, en el cual pelean uno contra otro. ¿Será referencia al Daredevil #178? Esta última declaración por parte de Jones dejó tanto a la prensa como a los fans sorprendidos.

¿Será posible ver una pelea entre los dos héroes en la serie? ¿Será posible que The Defenders, no se llevarán bien desde el principio? Lo que ambos dejaron en claro es que su intención, al ser parte del Universo Marvel, es honrar lo ya escrito y visto tanto en los cómics como en las adaptaciones anteriores, pero al mismo tiempo darle un toque personal y actual a los relatos de los personajes, dejándoles desenvolverse plenamente como intérpretes en un mundo tan amplio como el de The Defenders.

