Patética la situación de la población penitenciaria

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En entrevista, el sacerdote José Refugio Castañeda Barrera, Secretario Ejecutivo de la Pastoral Penitenciaria, deja al descubierto lo que ocurre en las entrañas de los ahora llamados Centros de Reinserción Social en el país. Considera que en el Encuentro Nacional de la Pastoral Penitenciaria, rescataron la dignidad de la persona humana, merced al lema: “Sanando los corazones rotos”.

El fin de la Iglesia, llevar un mensaje, llevar una palabra de aliento a todos aquellos corazones que por el delito, por algún daño o por un error, están siendo lastimados. En dicho Encuentro, buscaron también fortalecer ese enamoramiento con Dios para llevar ese mensaje a los hermanos privados de su libertad. Desde su perspectiva, alcanza a descubrir un gran porcentaje de personas encarceladas sin haber cometido delito alguno, su único error, haber estado en el lugar equivocado, por una situación difícil o simplemente por llenar un penal.

Calcula que un 60 por ciento de los internos, son inocentes y no tienen nada que hacer en una prisión. Igualmente percibe un ambiente tenso y sobre todo, pocas oportunidades de reinserción por el hacinamiento que hay en los penales. Parte de ello, es la violación a los derechos humanos se da en ese lugares.

Otro de los problemas que ha observado es el hecho de que cuando la persona llega a prisión, es acompañado por su familia, pasa el tiempo, la familia se empieza a retirar por cuestiones económicas. Del total de la población penitenciaria, muchos de los internos no alcanzan la libertad por el aspecto económico ya que son fianzas desde pequeñas cantidades que no pueden cubrir al no disponer de los recursos necesarios.

Diría que un 30 por ciento de los reclusos se encuentran en esa situación. De los indígenas en las cárceles es igualmente complicada, porque muchos de ellos al no hablar el español están recluidos ahí porque a la hora de fincarles algún delito, les hacen preguntas y no que saben decir.

