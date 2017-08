Necesario definir facultades de depencencias en temas del agua

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Es necesario hacer una delimitación para definir con toda claridad las facultades que tienen las diferentes instancias de gobierno en el tema del agua, declaró la Presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, Zasha Lezama Lomelí. A su punto de vista la competencia debe ser en conjunto, aunque reconoce que en las reuniones que han llevado a cabo los colegios de profesionistas sobre el reglamento de construcción, se ha visto que además del tema del agua es importante analizar también los cambios de uso de suelo.Precisó que el agua corresponde a la CNA, en lo que tiene qué ver con los pozos, es una facultad que no es ni del estado ni de los municipios, por eso la importancia de la delimitación. Sobre la intención legislativa de regresar a tomas colectivas en lugar de las individuales, dijo que esto depende del condominio de que se trate.

Desconoce las razones por las cuales los diputados quieren regresar a las tomas colectivas, ya que finalmente se tiene que colocar un medidor individual a cada casa porque no todos consumen lo mismo. Lo importante sería que se haga un estudio del costo – beneficio para determinar la conveniencia de las tomas colectivas o individuales, dependiendo de las condiciones específicas en cada casa.

El problema de las colectivas es que no todos pagan y los que sí pagan, absorben lo de los que pagaron o se quedan sin agua porque no todos pagan. Lezama Lomelí dijo que en el caso particular de Colegio de Arquitectos, algunos de los problemas a los que se enfrentan los que se dedican a la construcción es que en el 2030 se advierte una baja en el suministro del agua.

Es por ello que la ley de aguas que se está discutiendo en la Legislatura no debe ser a corto plazo, sino a 20 o 30 años, y se debe considerar que haya un control y reutilización del vital líquido. Lo que hasta hoy funciona tiene que modificarse, dijo, sobre todo porque el problema real viene al 2030 y es mejor solucionarlo antes de llegar a esta fecha fatal.

“Nosotros estamos considerando en el reglamento de construcción el reciclar el agua y recuperar el agua de lluvia. Ahora estamos haciendo modificaciones porque hay ambigüedad en la propuesta que nos hicieron, se están haciendo observaciones, pero el Colegio siempre ha pedido recuperación del agua, así como la separación de aguas grises para riego”. Finalmente, subrayó que la sustentabilidad no es solo verde, sino que haya ahorro por ejemplo en combustible; son muchos pilares de la sustentabilidad que se deben tomar en cuenta y difundirlos, para que la gente los conozca y se generen otros hábitos.