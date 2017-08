En los últimos 4 años sólo 6 sentencias de trata de personas

POR JAHAIRA LARA Noticias La falta de refugios para víctimas de trata en el estado de Querétaro genera la falta de denuncias en el tema, sentenció la fundadora de la Comisión Unidos Vs Trata, Rosi Orozco, quien destacó que no se pueden lograr avances si las víctimas no están protegidas.Durante la conferencia “Prevención, concientización y sensibilización frente al tema de trata de personas” impartida en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), señaló que no es sólo problema de los gobiernos estatales y municipales la falta de espacios para proteger a las personas que denuncian, sino que también es necesario sensibilizar a la sociedad civil para la creación de refugios sin depender de recursos gubernamentales.

En el estado desde el 2012 que se trabajó en la armonización de la legislación estatal con Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas hasta el primer semestre del 2016 se registraron únicamente seis sentencias por delito de trata, de las 732 sentencias que se tienen en el país.

Destacó son tres aspectos los que se tienen que atender en el estado: la persecución del delito, la protección de las víctimas con la generación de refugios, así como la prevención referente a las campañas que deben de hacerse en la entidad y cada uno de sus municipios.

REORDENAMIENTO DEL TRABAJO SEXUAL EN QUERÉTARO La fundadora de la Comisión Unidos Vs Trata destacó que no es solución la regulación del sexoservicio, sino que es urgente generar conciencia en la sociedad y sancionar a quienes pagan por éste.

Con las sanciones económicas, considero, se tiene la opción de generar oportunidades para que las víctimas de trata o aquellas mujeres que se dedican a esto puedan estudiar y tener una vivienda.

“Lo que ha funcionado en otras naciones y que se podría hacer desde el bando municipal es aplicar lo que hizo Francia, Islandia, Irlanda, Canadá, Israel, Sudáfrica, Suecia, Noruega; que el cliente pague una multa administrativa por andar pagando por una niña, que no se les olvide que la solución no es regularlo, si fuera así no tendríamos tantas víctimas (…) La solución es cambiar la mentalidad y decirle a los compradores que por su culpa están desapareciendo tantas niñas”.