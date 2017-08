Es competecia del Congreso investigar caso de Sagarpa

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego del exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, para comprobar recursos federales; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que también existen recursos económicos que se desconoce su destino durante la administración 2009-2015.

El Poder Legislativo federal solicitó a Calzada Rovirosa indicar el destino de los recursos públicos del programa ProAgro, pues hoy se desconoce en que fueron aplicados. El titular del Poder Ejecutivo reconoció que en cuento a obras del sexenio anterior casi se concluyeron el cien ciento, con excepción de infraestructura en el Hospital del Niño y la Mujer.

“Más que obra que no se entregaron, fue dinero que se perdió. No tengo ningún reporte de ninguna obra, excepto la torre II del Hospital General que se dejó abandonada y se tuvo que terminar y equipar y es la única obra que encontramos abandonada por la administración pasada”, precisó.

Francisco Domínguez Servién compartió que las cuentas públicas de la administración estatal que encabezó José Calzada Rovirosa aún están abiertas, y que habrá que esperar los resultados de las Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) de Querétaro. “Lo de Sagarpa es una cuestión del Congreso de la Unión. Yo no tengo opinión en eso, no es mi función. Las cuentas públicas de la administración pasada todavía no cierran totalmente. La Entidad Superior de Fiscalización es quien lo puede decir”, indicó.

