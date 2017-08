De política y cosas peores

Agencia Reforma POR CATÓN.

CIUDAD DE MÉXICO.

– Condones por aquí; condones por acá; condones más allá.

El padre Arsilio visitó en su casa al cura del pueblo vecino, y se quedó estupefacto al ver por todas partes paquetes de condones.

Los había en la sala, el comedor y la cocina; estaban en la recámara, el baño y el estudio.

Hasta en el garaje vio condones.

“No piense mal de mí, padre Arsilio -le rogó el anfitrión al visitante-.

Lo que sucede es que padezco un tic nervioso que me obliga a cerrar continuamente el ojo izquierdo.

Sufro también jaquecas continuadas.

Cuando voy a la farmacia y le pido al dependiente un frasco de aspirinas ve él que cierro el ojo, me hace también un guiño y me da una caja de condones”.

Capronio le confió a un amigo: “Mi hijo mayor no fuma; no bebe; no juega póquer; no se desvela con amigos; no anda con mujeres.

Ya estoy dudando de que yo sea su padre”.

La señorita Peripalda, catequista, les preguntó a las niñas del catecismo: “¿A dónde van las niñas buenas?”.

“Al cielo” -respondieron las pequeñas a una voz.

“¿Y las malas?”.

Rosilita, equivalente femenino de Pepito-, se adelantó a contestar: “Las niñas malas van a Cancún, a Vallarta, a Acapulco, a la Riviera Maya, a Las Vegas.

“.

La casa de la flamante parejita estaba recién pintada.

Aquella noche el marido puso la mano en la pared de la alcoba, que quedó marcada con su huella y por tanto necesitaría un retoque.

Al día siguiente la recién casada le dijo al pintor que seguía trabajando en la planta baja: “¿Quiere venir a la recámara a ver donde mi marido puso anoche la mano?”.

“Lo haría con mucho gusto, señora -replicó el sujeto-, pero mi patrón no me permite intimar con la clientela”.

Babalucas contrajo matrimonio.

Ninguna experiencia tenía en el amor, de modo que su flamante mujercita se vio obligada a darle las instrucciones del caso.

En el momento debido empezó a decirle: “Hacia adelante.

Hacia atrás.

Hacia adelante..

Hacia atrás”.

Le dijo muy molesto Babalucas: “Ya decídete, ¿no?”.

Nalguiria, la hija de don Leovigildo, fue a probar fortuna en el ambiente artístico de la capital.

Tiempo después un amigo del señor le preguntó: “¿Cómo le ha ido a Nalguirita?”.

“Muy bien -respondió con orgullo don Leovigildo-.

Trabaja de vedette, y mañana debuta”.

“¡Caramba! -se asombró el otro-.

Cambia rápido ¿no?”.

La señora fue a visitar a su vecina y llevó consigo su hijita.

Llegó el marido de la vecina, y de buenas a primeras la niña le preguntó: “¿Por qué mató a Julio César?”.

Todos se sorprendieron, y el señor dijo: “No entiendo.

¿Por qué me preguntas eso?”.

Explicó la pequeña: “Leí en un libro que Bruto mató a César, y la esposa de usted nos acaba de decir: ‘Tendrán que irse, porque no tarda en llegar el bruto de mi marido'”.

El pastor Rocko Fages organizó en su iglesia un servicio testimonial: todos los pecadores tendrían que confesar en público sus culpas y manifestar su propósito de cambiar de vida.

Un hombre se puso en pie: “Hermanos: soy un borracho.

¡Pero juro que voy a cambiar!”.

Todos aplaudieron, conmovidos.

Habló otro: “Hermanos: tengo el vicio del juego.

¡Pero prometo que voy a cambiar!”.

Nuevos aplausos y emoción general.

En eso se levantó Guari Candilla, la única prostituta que en el pueblo había.

Dijo humilde: “Hermanos: ustedes saben que lo que soy.

¡Pero les juro que voy a cambiar!”.

De los hombres se levantó un coro general: “¡No cambies, Guari!”.

Dulcibel se quejaba con Susiflor del insaciable apetito sexual de su novio Pitorrango.

“A todas horas quiere hacer el amor -le dijo-.

Cuando se queda conmigo me despierta varias veces para eso, tantas que en la mañana batallo para levantarme e ir a trabajar.

Y no se diga los fines de semana: quiere sexo a mañana, tarde y noche.

Lo bueno es que cada mes debe viajar por motivo de negocios, y eso me permite descansar un poco del insaciable erotismo que muestra cuando está conmigo”.

Preguntó Susiflor: “¿Cuánto tiempo está fuera?”.

Respondió Dulcibel: “Apenas el suficiente para fumarme un cigarrito”.

FIN.

Comentarios

comments