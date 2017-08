Odiado por sus fans

Agencias Para un fan de corazón de una serie, especialmente de Game of Thrones, no hay nada más molesto, incómodo, lamentable, que alguien comparta adelantos de un episodio o revele información que arruine el tiempo de espera.

David Beckham parece haber olvidado esta regla de oro, cometiendo un error imperdonable para los fans del show.

Hace unos días el ex astro del futbol compartió en su cuenta de Instagram tres stories que daban importantes adelantos del episodio 3 de la séptima temporada de GOT.

Como muchos saben, el avance de este episodio daba cuenta de que (finalmente) el encuentro entre dos de los personajes más importantes y sobre los cuales se han hecho cientos de teorías, Jon Snow y Daenerys Targaryen, se daría.

Los seguidores habían esperado seis años por esto y David lo arruinó en cuestión de segundos.

Como buen fan, el ex jugador del Manchester United no pensó que al compartir su emoción desataría la furia en las redes sociales.

“Perdón, pero… ¿por qué David Beckham cree que puede publicar spoilers…

en su Instagram?”, “He abierto un storie de Beckham para ver qué estaba haciendo y está lleno de spoilers…

Ya te vale, David”, “Que te den David Beckham por hacer spoilers de una serie” fueron algunas de las quejas que podían encontrarse en el Internet.

Este ‘fue sin querer queriendo’ sigue generando polémica.

Alguien deberá esconderle el celular a Beckham el próximo domingo.

El episodio 4 de Game luce igual de impactante que el anterior y no, los fans no tolerarán más adelantos no solicitados.

