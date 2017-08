Hincha! Film Fest proyectará lo mejor del cine deportivo

Notimex Hincha! Film Fest vuelve a la Ciudad de México con una muestra de 10 largometrajes y 8 cortos, que mostrarán lo mejor del cine deportivo, que se realizará a partir de 4 de agosto. Se trata de la segunda edición de este festival que nació en 2016 como una iniciativa del periodista deportivo Antonio Rosique, quien en su afán por concebir un espacio para la proyección de un cine especializado que busca a un público ideal, decidió crearlo.

Cine Tonalá será la sede de este evento que se llevará a cabo del 4 al 20 de agosto y contará con películas de países como Italia, Alemania, Suecia, Holanda, Estados Unidos, España y por supuesto México, se informó en un comuniaco.

En la programación del Hincha! Film Fest destacan: “Becoming Zlatan” (Gertten y Gertten, 2016), “The Pass” (Williams, 2016), “24 hrs. One Team. One Target” (Hahne, 2016) y “Juventus: Black and White Stripes” (hermanos La Villa, 2017). Además de “Chasing Niagara” (Sturges, 2015), “Celtic Soul” (McNamara, 2016), “Inside a Volcano” (Gudmundsson y Tryggvason, 2017), “Diamond to Rough” (Smythe, 2016), y “Ice Calling” (Ponce de León et al. , 2017), un relato mexicano sobre el límite y la supervivencia, que tendrá una función especial.

Comentarios

comments