Netflix producirá “Los Caballeros del Zodiaco”

Notimex La plataforma de Netflix producirá una nueva entrega de “Los Caballeros del Zodiaco”, la cual contará con 12 capítulos y llevará por nombre “Knights of the Zodiac: Saint Seiya”. De acuerdo con el portal español “El País”, Netflix anunció a través de su cuenta japonesa de Twitter que los estudios Toei Animation (responsables del anime original) preparan este “remake”, cuya fecha de estreno aún no se confirma.La serie comenzará en el arco de las Guerras Galácticas y culminará en el arco de los Caballeros de Plata, el proyecto correrá a cargo del director Yoshiharu Ashino y será transmitido en el servicio de streaming.

“Los Caballeros del Zodiaco” (Saint Seiya, título original), es un manga creado en 1986 por Masami Kurumada y a la fecha cuenta con un anime de 145 episodios, cinco películas animadas y diversas precuelas y secuelas de la historia original. Además de esta nueva producción, Netflix dio a conocer que emitirá otras series de anime como “Rilakkuma Series”, “Lost Song”, “Baki”, “Devilman:Crybaby”, “A.I.C.O.:Incarnation” y “B: The Beginning”.