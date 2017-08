Insegura de su físico

Agencias Demi Lovato no es la misma de hace un par de años y su cuenta de Instagram da prueba de ello. En el pasado Demi jamás habría compartido una selfie candente que levantara toda clase de piropos, pero hoy esa clase de imágenes se han convertido en una constante en su perfil. Sin embargo, pese al avance, la intérprete de Sorry Not Sorry admite que a veces vuelve a dudar de su físico.

“Pocas veces publico imágenes mostrando mi vientre porque usualmente me siento un poco insegura mostrando mi abdomen completo, pero he trabajado muy duro… He visto un progreso y por eso pensé en publicar eso, así me siento en este momento… ” fue el mensaje que acompañó una foto que –en efecto– muestra una parte de su cuerpo que la cantante no suele mostrar mucho.

