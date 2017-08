Entregó Mauricio Kuri tinacos a las familia de Corregidora

LAURA VALDELAMAR Noticias Mauricio Kuri González, Presidente Municipal de Corregidora, llevó a cabo la segunda entrega de 50 tinacos para igual número de familias de diferentes colonias de la demarcación, dentro del programa “Protegiendo tu salud”. El alcalde destacó que uno de los temas que más debe lastimar es la desigualdad en el país, y todos autoridades, empresarios y ciudadanos debemos poner nuestra parte que se acorte la brecha de la desigualdad. “No me puedo imaginar que en tu casa abras la llave y no tengas agua, para cualquier cuestión el aseo personal, el hogar y no tener acceso”.

Señaló que durante su administración se ha querido ayudar a las zonas más vulnerables y todo el polígono de La Negreta es la parte más complicada, por lo que ya se le han invertido cerca de 110 millones de pesos en colonias de El Milagrito, 20 de enero, Luis Donaldo Colosio, Valle de los Pinos, Valle Aragón y han visto arreglo importante.

“Hemos hecho lo nunca se había hecho en sus colonias Espíritu Santo, Lomas la Cruz, en Valle los Pinos, ya empezamos es cambiar la imagen, pero también ustedes tienen que entrarle a este cambio no pueden dejar la responsabilidad solamente al gobierno, es responsabilidad también de ustedes y cuenten con un municipio que les ayuda al 100 por ciento y tenemos toda la voluntad para ayudarles y salir juntos en la parte subsidiaria de parte de gobierno de los empresarios pero también por parte de ustedes”.

En Vista Hermosa tienen un problema serio para poder regularizar esa zona pero no es por falta de voluntad del municipio, por lo que solicitó el apoyo de los habitantes de esta demarcación para solucionar los problemas que tengan con la tierra y poder regularizar.

“Yo si creo que mientras haya tanta desigualdad en el país, nadie puede descansar, nadie es nadie y los primeros que no pueden descansar son aquellos que no tienen acceso a los recursos básicos, Este es un pequeño apoyo porque es importantísimo tener el servicio del agua”.

Por su parte Roberto Sosa Pichardo, Secretario de Desarrollo Social, señaló que el programa “Protegiendo tu salud”, es uno de las acciones más sentidas del presidente municipal y que ha impulsado desde el inicio de su gestión, fue la entrega de tinacos.

Pocas acciones van tan directamente relacionadas a mejorar la salud de los habitantes el poder almacenar el vital líquido en tinacos y ya no en botes, en cubetas, piletas o en tambos que en su mayoría carece de higiene adecuada o por el desabasto de agua en sus colonias este programa cambiará radicalmente sus hábitos y sus costumbres, su calidad de vida sin duda mejorará Mariana Nava a nombre de los beneficiados agradeció el apoyo de los tinacos que ayudarán a almacenar nuestra agua de manera más segura y saludable.

Ya que tener el agua en tambos y cubetas es un riesgo para nuestra salud y así podemos tener almacenada el agua en mejor calidad, “gracias al gobierno de Mauricio Kuri que no solo se preocupa sino que se ocupa por cambiar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.

Comentarios

comments