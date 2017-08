EL ARTE, UN TRANSMISOR DE IDENTIDAD: THOMAS GUEI

POR MERCEDES CORTÉS NoticiasUn transmisor de identidad es lo que el percusionista de Costa de Marfil Thomas Guei ve en el arte, la oportunidad de reflectar un estilo, el amor, la paz, la alegría y la unidad y al mismo tiempo un canalizador de energía y creatividad capaz de desviar el pensamiento de acciones autodestructivas.

Invitado de honor en el Festival Afrika Fusión a celebrarse del 5 al 12 de agosto en diversas sedes del Centro Histórico, Thomas Guei aseguró en entrevista para Noticias que “su estilo de percusión por sí mismo habla” pues refleja el país del que proviene e invita a la unidad, “es muy importante para mí, para que podamos ir hacia adelante juntos” aseveró.

En tal sentido, agregó que la música ha sido un vehículo que lo ha llevado a conocer varios países y pueblos alrededor del mundo, además de alejarlo de conductas de riesgo.

“La música me ayudó porque hubiera podido acabar muy mal en la vida, es decir, hubiera podido terminar como delincuente y la música me sacó de eso, me hizo conocer países y me abrió puertas” Su experiencia internacional lo ha llevado a reafirmar que la música es un lenguaje universal y unificador pues sostiene que con sólo trabajar juntos se genera un entendimiento capaz de superar las barreras del idioma.

Con respecto al término “afromexicano” referido a la población de ciudadanos mexicanos con ascendencia africana y que es considerada como la tercera raíz de nuestro país, se manifestó en desacuerdo debido a que connota división.

“¿por qué afro mexicanos? son mexicanos sin hablar de división, razas, grupos”, situación por la que cree fundamental introducir esta parte de la historia a los programas curriculares de los niños.

Sostuvo que actualmente trabaja en un nuevo álbum en el que fusiona la cultura musical de otros países en virtud de su deseo por enriquecer su producción con formas diferentes de hacer música para poder crecer y evolucionar como artista.

“Hoy con la preparación de mi álbum, estoy integrado en mi música influencias de lo que he podido escuchar en México y en América latina.

Hay que saber nutrirse de los demás para luego poder desarrollar nuevas formas de tocar y entender la música” Acerca de su percepción de la globalización como amenaza u oportunidad para el desarrollo cultural de las naciones, Thomas Guei aseguró que se trata una oportunidad de enriquecimiento cultural siempre que fluya de manera equitativa, de lo contrario existe el riesgo de que una nación saque provecho de la otra.

“Tiene que ser equitativo.

El mestizaje está en la teoría, pero en la práctica, siempre son las naciones más poderosas que aprovechan.

Si fuera más equitativo, estaría mucho mejor”, añadió.

Es de destacar que esta no sería la primera ocasión en la que Thomas Guei participa en el Festival Afrika Fusión, al formar parte de la línea de invitados de honor en ediciones anteriores.

De forma que al ser cuestionado sobre lo que más le gusta de la capital queretana, el percusionista apuntó a la amabilidad de su gente, el ambiente, la comida y en especial la arquitectura del Centro Histórico a la que percibe como un laberinto, pues asegura que “todas las casas se parecen” “Una ciudad que no tiene nada que ver con la Ciudad de México donde hay demasiado ruido…en Querétaro supieron quedarse con esta parte tradicional, la ciudad es desarrollada pero se quedaron con esta faceta, y esto me gustó mucho: ¡tradición con modernidad!”

Comentarios

comments