ANDRÉS BUSTAMANTE REANIMA LACAJA POPULAR

POR SHARENY LÓPEZ SERRANO FOTOS DEYANIRA RÍO DE LA LOZA NoticiasLa Caja Popular te invita a su Box Populi ¡con Andrés Bustamante! que tendrá lugar en el Teatro Metropolitano el próximo 30 de agosto a las 20:00 horas, un evento sin precedentes que está enfocado en reunir los fondos necesarios para reabrir las puertas que esconden a uno de los escenarios más emblemáticos de Stand Up en Querétaro tras su cierre hace poco más de un mes.El anuncio se dio a conocer ayer en rueda de prensa dirigida por Bubu Romo quien confirmó que el invitado estrella será el humorista mexicano Andrés Bustamante célebre por su programa de televisión “El Güiri Güiri”, sumándose al cartel del show que incluirá también a Sofía Niño de Rivera Stand UP, Mau Nieto, Diego Zanassi, Daniel Sosa Stand Up, Alex Fernández, Carlos Ballarta y Ricardo O’Farrill.

A pesar de que muchos de los standuperos forman parte del programa de su pasado espectáculo realizado en el mes de mayo “Punch Line”, Bubu aseguró que el material que cada uno de los ocho utilizará será completamente inédito para garantizar la calidad del show al que se espera asistan mil 344 personas.

“La expectativa para esa noche es que tengamos cupo lleno” dijo Bubu para destacar que el aforo total del Teatro Metropolitano más el costo de los boletos es exacto para recaudar los fondos necesarios para la reapertura del pub.

“Serán dos horas con las que se crearán las carcajadas más divertidas en la historia de la Caja Popular, ¡no se lo pueden perder!” finalizó, así que….

¿están listos? ¡A ponerse la mejor sonrisa!