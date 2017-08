Gallos tiene el tercer peor inicio desde los últimos ocho torneos

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ Noticias Ya es el tercer día a la semana en que Gallos Blancos no convoca a conferencia de prensa, no sabemos porque están muy concentrados o no quieren darle explicaciones a la afición, y esta situación da pie a seguir analizando el accionar mediante los números que al final son tan fríos como el hielo.

Acá no tiene nada que ver la pasión con la que ve muchas veces la afición y que lo expresan con justa razón en las redes sociales, donde están “matando” al técnico Jaime Lozano y no bajan de “flojos” a los jugadores, pero los números hablan por si solos y lo que podemos concluir que de los últimos ocho partidos con que inició con tres puntos, en las dos primeras jornadas, sólo calificó a liguilla en el 2013, y en aquella ocasión llegó a 26 puntos.

En el Apertura 2014 y en Apertura 2015, también hizo 3 puntos en las dos primeras jornadas, pero en el primero hizo 21 puntos y en el segundo 22 y no calificó en ambos torneos a las finales.

Gallos ya lleva cuatro torneos sin liguilla donde no ha pasado de 22 puntos, pero sólo en el Apertura 2016 inició mejor que ahora, en las dos primeras jornadas, pues había hecho 4 puntos, producto de una victoria y un empate, y tampoco calificó.

En el actual torneo, salvo en el partido anterior, donde la zaga fue una coladera, Gallos se había mostrado equilibrado en sus números.

Hasta el momento tiene un porcentaje de efectividad en pases de un 73.

6 por ciento, números altos, si tomamos en cuenta que al menos 13 equipos lo tienen abajo de 50 por ciento.

Gallos ha tenido una posesión de balón del 64.

1 por ciento, sector que es el primer paso para dominar los partidos, lo que ha redituado en un partido ganado y uno perdido con 25 faltas recibidas y 25 faltas cometidas en dos partidos.

De los mil 35 toques de balón, ha completado 653 pases, situación que en antaño era muy bajo y eso era un handicap en su contra porque los balones los perdían en las salidas y casi eran goles en contra.

También se ha dicho que los puntos que deja ir en los primeros partidos, los va a necesitar al final, pero hay que ir partido a partido, la derrota contra Lobos, seguro sacudirá conciencias para recomponer el camino y que bueno que haya sido ahora, al inicio, y no al final, donde ya no se pueda hacer nada.

