Debe SEA revisar casos de los reos presionados: el gobernador

Noticias Luego de los datos que indican que a nivel nacional 24.3 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 recibió amenazas o presiones para declararse culpable; el gobernador Francisco Domínguez Servién, manifestó se debe realizar una investigación en la entidad sobre el tema, a través del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los datos los dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), este lunes. “Ahí está el Sistema (Estatal Anticorrupción) para que revisen, para mí sería terrorífico, para mí como gobernador, que una persona esté en la cárcel sin tener que estar”, expresó.

En la Enpol, Querétaro se posicionó como el décimo estado con menores actos de corrupción en el proceso institucional de privación de la libertad de personas, que presuntamente cometieron un delito en 2016, con 311 casos. Del total de los actos de corrupción que se registraron en Querétaro 219 se reportaron en la fase de arresto, seguido de la presentación al ministerio público (121 casos), centro penitenciario (64 casos) y juicio (41 casos).

“El estado de Querétaro es de los más bajos, esto no quiere decir que no preocupe, hay que revisar, pero el 24.6 por ciento que sacaron a nivel nacional, Querétaro es de los más bajos, pues los Ceresos del estado son no hacinados, no apretados, pues están al 60 por ciento”, agregó. La encuesta también mostró que 31.9 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en el Centro Penitenciario donde se encuentra y 19.1 por ciento al interior de su celda.

