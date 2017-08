Concluye el juicio a Shinawatra

EFE Bangkok.

– La ex primera ministra de Tailandia Yingluck Shinawatra se declaró hoy “víctima de una intriga política” durante su alegato final frente al Tribunal Supremo, donde se la juzga por negligencia de un subsidio agrícola y por el que podría ser condenada a hasta 10 años de cárcel. “Las ayudas al arroz fueron honestas y correctas (…) nunca he omitido mi deber o he actuado de manera deshonesta. Soy víctima de una profunda intriga política”, declaró.

Un panel de jueces escuchó durante una hora a la acusada, que expuso, entre algún sollozo, los argumentos que cimientan su defensa antes de dejar el juicio visto para sentencia, prevista para el 25 de agosto. Yingluck, arropada en la sala por exmiembros de su Gabinete y familiares, reclamó “imparcialidad” a los magistrados y denunció varios fallos y actuaciones en su contra durante los 18 meses que ha durado el proceso judicial.

La exmandataria cargó contra el actual Ejecutivo, liderado por el general golpista Prayut Chanocha, por ordenar que congelaran doce de sus cuentas bancarias y varias propiedades antes de escuchar la decisión del Supremo.

“Pido al tribunal que delibere y juzgue el caso conforme a los hechos, bases legales y evidencias; y evite las manipulaciones, incluidas las del jefe de la junta militar”, quien intentó con sus comentarios inducir la decisión de los jueces, aseguró Yingluck

