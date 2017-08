Justin Bieber se tomará un break indefinido

Agencias La semana pasada fue dura para los fanáticos de Justin Bieber, y es que el cantante anunció la cancelación de las últimas 14 fechas de su Purpose World Tour con el fin de descansar de su agotadora agenda y el estrés físico y mental que ésta le estaba ocasionando.

Pero parece que Justin no bromeaba cuando aseguró que necesitaba un descanso serio. Ahora diversos medios aseguran que el ídolo canadiense no solo canceló su gira, sino que además se tomará un break de la música. Según reporta Seventeen, vía TMZ, Justin “no ha grabado nada desde que cancelara su gira”. Pero calma, no piensen que este es el final definitivo de su carrera, ya que Justin regresará cuando sea el momento correcto

