Aumenta precio de insumos en industria de la construcción: Óscar Hale

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, Óscar Hale Palacios, señaló que la industria de la construcción ha sufrido un 20 por ciento de aumento en el costo de los insumos, respecto del inicio de año; por ello hizo un exhorto a Cemex para que no aumente sus precios de manera injustificada.

Aunque no se han aumentado los precios de las obras sí se ha disminuido el alcance de las mismas, para absorber los sobre costos. Además, la estrategia de las constructoras ha sido realizar convenios con casas de materiales.

“Representa el 8 por ciento total de la obra el aumento en la gasolina y el dólar. El costo del cemento representa por lo menos un 20 por ciento, a partir de inicios de año, ha ido aumentando poco a poco”.

Debido a que los costos del cemento han a la alza, el presidente de los ingenieros acusó a la empresa de priorizar otros mercados y abandonar al mexicano, al inflar sus costos, pues consideró que no han sido racionales en esta decisión.

“Han aumentado sus precios no de manera racional, no justificada y esto ha provocado que las demás cementeras aumenten también sus costos. También como parte de la Federación de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, como su representante en la vicepresidencia hemos mandado un exhorto a las cementeras a que no aumenten esos costos”.

Aunque aceptó que ha habido acercamientos con la cementera, consideró que la empresa ya no tiene miras en México, pues el impacto que antes les generaba las ventas en el país ha disminuido y su mercado ha sido el internacional.

En ese sentido, aseguró que el cemento vendido en México es un 15 por ciento más caro que el ofertado en Estados Unidos, aunque se trate del mismo material.

